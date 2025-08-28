Polícia faz buscas por suspeito de estuprar e matar menina de 6 anos na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga um crime bárbaro ocorrido na noite de quarta-feira (27), em Campo Grande. A vítima, uma menina de apenas seis anos, foi encontrada morta na casa de Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família e apontado como autor do crime.

De acordo com as autoridades, a ocorrência envolve uma série de crimes graves, como sequestro e cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver.

O desaparecimento da criança foi comunicado pela família por volta das 23h. A partir daí, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Batalhão de Choque deram início às buscas. O corpo foi localizado na residência do suspeito, com claros sinais de violência sexual.

A Perícia Criminal esteve no local e recolheu materiais para auxiliar nas investigações, que seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Marcos Willian possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável e continua foragido. A Polícia Civil pede apoio da população para localizar o suspeito. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone do Garras: (67) 3357-9500.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais