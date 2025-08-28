PF prende dois e cumpre mandados em operação contra tráfico interestadual de drogas em MS

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (27), quatro mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas no âmbito da Operação Rota 395, que investiga uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas.

A ação foi autorizada pela Justiça Estadual da Comarca de Brasilândia e também resultou na suspensão das atividades de empresas ligadas aos investigados, localizadas em Dourados, Naviraí e Coronel Sapucaia, municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, essas empresas apresentavam evolução patrimonial incompatível e vínculos financeiros com grupos criminosos atuantes em outras regiões do país.

As investigações começaram em abril de 2024, após apreensões de drogas na faixa de fronteira. A partir daí, os agentes identificaram movimentações financeiras milionárias em poucos anos, sem origem lícita comprovada.

A PF destacou que a Operação Rota 395 busca enfraquecer a estrutura logística e financeira da organização criminosa, atingindo não apenas o transporte de entorpecentes, mas também o esquema de lavagem de dinheiro que sustentava as atividades ilegais.

