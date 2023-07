Polícia encontra em SP, rapaz que invadiu casa e matou homem que dormia com ex

A Polícia Civil localizou, Guilherme Nascimento de Souza, de 23 anos, acusado de matar Denis Correa de Mello, de 38 anos, na noite da última quarta-feira (5), em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na cidade paulista de Presidente Epitácio (SP). Segundo a polícia, o crime ocorreu porque Guilherme não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o jornal Nova News, que conversou com o delegado Caio Bicalho, confirmou a prisão do suspeito na cidade paulista que faz divisa com Mato Grosso do Sul.

A Polícia Civil ainda investiga quem possa ter dado suporte a Guilherme fugir para outro Estado.

O crime

Segundo informações do boletim de ocorrência, Guilherme usou um veículo, Corsa Classic para derrubar o potão de um imóvel por volta das 23h, no dia 5 de julho. Na sequência dos atos, ele invadiu a casa e desferiu aproximadamente 50 facadas em Denis, que dormia ao lado da ex-namorada de Guilherme.

