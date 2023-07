Bonito se prepara para receber turistas na próxima semana

As férias de julho prometem movimentar a cidade de Bonito, capital nacional do ecoturismo. Os atrativos estão quase prontos para receber o grande público na cidade, a partir do dia 12 deste mês. O setor de turismo garante que o mês vigente é ideal para visitar a região, porque é quando as águas dos rios ficam ainda mais cristalinas e as chuvas cessam.

Ao jornal O Estado, Tiago Marco, que gerencia todos os passeios turísticos do município, afirmou que a cidade já está pronta para receber os turistas. “Teremos lotação da cidade a partir do dia 12, próxima quarta-feira”, informou ele.

Conforme ainda o gerenciador, tudo está em normalidade. “Os passeios estão em ordem, os hotéis e pousadas, também. Todos com ocupação máxima, tendo em vista que essa é uma época de ‘alta temporada’, que chamamos. Os rios estão no volume ideal e com as águas cristalinas. Tudo lindo por aqui”, ressaltou.

De acordo com a prefeitura de Bonito, umas das novidades da cidade turística são as novas quadras de areia localizadas no Balneário Municipal, que foram inauguradas para o público na última segunda-feira (3).

Para os bonitenses, o uso é gratuito, sendo necessário apenas fazer a reserva na Secretaria de Turismo, CAT(Centro de Atendimento ao Turista) ou no próprio Balneário Municipal. Já para os visitantes, será cobrado o valor de R$ 40 a hora, por quadra, e a reserva deve ser realizada diretamente nas agências de turismo. As quadras foram divididas em: três para vôlei de praia; três para beach tênis; uma para futevôlei. Foi uma realização da Prefeitura do município, por meio das Secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e de Esportes

VEM FRIO AÍ…

Apesar de todo o atrativo para as férias, a previsão do tempo para os próximos dias não é de calor. Depois de dias de sol, a meteorologia prevê uma nova frente fria, com mínimas de 6ºC em Mato Grosso do Sul, já para a próxima semana. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma frente fria avança e deve chegar no Estado na próxima quinta-feira (13), derrubando as temperaturas já na madrugada seguinte. Em Bonito, as mínimas podem chegar aos 7°C e máxima, 19°C.

Na sexta-feira (14), está previsto mínima de 6°C e máxima de 21°C, enquanto no fim de semana os termômetros podem indicar mínimas de 12° e máxima de 28°C. Ao longo da outra semana as temperaturas poderão subir, mas logo deverão “despencar” novamente, fazendo mais frio.

