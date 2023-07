Homem foi assassinado com 50 facadas e teve todos os dentes quebrados, diz polícia

A Polícia Civil divulgou na tarde de ontem (7), que Denis Corrêa de Melo, de 38 anos, foi assassinado com 50 facadas e teve os dentes da boca quebrados, por um jovem de 23 anos, na última quinta-feira (5), em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele foi brutalmente morto pelo ex-marido de uma amiga, após o rapaz invadir uma residência, derrubando os portões utilizando um veículo.

Segundo informações da polícia, Denis foi atingindo por 50 facadas no rosto e no corpo e ainda teve todos os dentes quebrado, Conforme apurado pelo Jornal da Nova, até o momento a Polícia Civil não encontrou o autor do crime.

Ainda conforme as informações dos setores de investigação, a faca ultilizada no crime chegou a quebrar dentro do corpo de Dênis. No momento do crime, a vítima estava na casa de uma amiga, quando o ex-marido dela, chegou na residência em um Corsa Classic, derrubou os portões e o muro, invadindo a casa.

Após esfaquear Denis, o autor fugiu a pé. O caso segue em investigação na Polícia Civil do município.

