Após 16 horas de negociação com o Bope homem desce da torre de telefonia

Durante a tarde dessa terça-feira (16), um homem não identificado, subiu na torre de telefonia com cerca de 50 metros, instalado na Rua Alexandre Fleming, Vila Bandeirantes, onde ficou mais de dez horas.

Além dos policiais, também haviam no local o Corpo de Bombeiros, três viaturas do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e duas Ursas (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) que tentaram negociar a descida do rapaz.

Após 16 horas de negociações com a Bope, ele desceu da torre e foi encaminhado para atendimento médico, onde passará por acompanhamento psicológico.

O cidadão já havia escalado uma antena de 40 metros no cruzamento das ruas Luiza Ovando e Caxias do Sul, Bairro Coronel Antonino, há 11 dias. As negociações nesse dia duraram 12 horas.

