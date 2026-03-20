Polícia encontra diferentes drogas em ‘boca de fumo’ de Chapadão do Sul e prende envolvidos com o tráfico

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Chapadão do Sul, realizou uma ação que resultou na apreensão de drogas e na prisão de envolvidos com o tráfico no município. As ações aconteceram na tarde desta quinta-feira (19).

A operação é resultado de investigação conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), que, ao longo de duas semanas, realizou levantamento de informações, identificando um imóvel utilizado para armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

Em vistoria em uma casa da cidade, os policiais civis localizaram drogas em diferentes cômodos da residência, parte já fracionada e pronta para venda e outra parte em porções maiores. Foram apreendidos aproximadamente 134 gramas de cocaína, 428 gramas de crack já fracionado, cerca de 3,9 kg de maconha, além de tabletes adicionais de cocaína e crack.

As investigações apontaram ainda a divisão de funções entre os envolvidos, incluindo a guarda de drogas em outros endereços para dificultar a ação policial. Em continuidade à ocorrência, a equipe localizou outro imóvel ligado ao grupo, onde apreendeu tabletes de cocaína e crack escondidos em compartimento oculto em um móvel.

Os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permanecem à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram