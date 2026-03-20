Homem é preso por estupro de menina de 13 anos na Capital; mãe da vítima é investigada por facilitar o crime

Mãe da vítima recebia dinheiro do autor, e chegou a manifestar a intenção de mentir às autoridades para acobertar os fatos

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), cumpriu na manhã desta quinta-feira (19), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 43 anos, investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 13 anos. O inquérito foi instaurado a partir de um boletim de ocorrência registrado em dezembro de 2025.

As diligências revelaram que o indivíduo manteve um relacionamento afetivo com a vítima entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano. Durante as apurações, a Polícia Civil identificou fortes indícios da conivência e participação da própria mãe da adolescente. Segundo as investigações, ela não apenas tinha pleno conhecimento do relacionamento abusivo, como o facilitava: autorizava expressamente que a filha pernoitasse na casa do autor, recebia valores financeiros dele em troca e chegou a manifestar a intenção de mentir às autoridades para acobertar os fatos.

Diante da gravidade das denúncias, da reiteração dos atos e da necessidade urgente de proteger a vítima e garantir a ordem pública, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

A prisão foi efetuada por uma equipe de investigação da DEPCA no bairro Vila Carvalho, na Capital, no local de trabalho do investigado. Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia para a extração de elementos complementares de prova.

O homem foi conduzido à sede da DEPCA e indiciado nos termos do Artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 226, inciso II. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A conduta praticada pela mãe segue em investigação.

A Polícia Civil ressalta que a identidade da vítima é rigorosamente preservada, em estrita observância ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Desse modo, não sendo divulgados nomes ou detalhes que permitam sua identificação.

A instituição reafirma seu compromisso com a proteção da infância e da adolescência, atuando de forma firme e especializada na repressão a crimes sexuais. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Luca Basso, “a elucidação deste caso demonstra a prioridade conferida a essas ocorrências e reforça a importância das denúncias, que são fundamentais para interromper ciclos de violência”.