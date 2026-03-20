Carreta com carga de cerveja tomba na BR-262 e provoca tumulto na via

Uma carreta carregada de cerveja tombou na BR-262, nas proximidades do Posto Garcia, entre Água Clara e Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira (19). A situação gerou transtorno e interrupções no tráfego da via.

Segundo informações do portal local AC Água Clara, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou provocando o acidente. Com o impacto, toda a carga foi lançada sobre a pista, espalhando caixas e garrafas pela rodovia. A cena chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Diversas pessoas pararam e começaram a recolher as caixas de cerveja que ficaram espalhadas no asfalto.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor nem sobre a extensão dos danos ao veículo. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.