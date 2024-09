Vídeo mostra carro capotando após motorista não respeitar placa de Pare no Jardim dos Estados

Motorista que avançou a preferencial colidiu na lateral de outro carro, na manhã desta quarta-feira (25), no cruzamento das ruas São Jorge e Paraná, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, causando uma capotagem. 3345

Conforme imagens, o condutor de um Renault Sandero Stepway seguia pela preferencial, quando uma mulher, com idade não divulgada, não respeitou a placa Pare e atingiu o automóvel.

Com o impacto, o carro capotou e parou metros à frente. Ambos motoristas não tiveram ferimentos e a mulher que causou a colisão confessou ter desrespeitado a sinalização por falta de atenção.

Moradores relataram que a pintura horizontal está apagada e que, por conta disso, muitos acidentes acontecem na região, apesar da placa vertical estar no lugar.

Confira o vídeo abaixo:

