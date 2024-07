Polícia encontra carga de celulares escondidos em compartimento oculto de caminhão

Equipes do BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) encontraram, nesta quarta-feira (10), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, cerca de 360 aparelhos celulares escondidos em um compartimento oculto de um caminhão.

Conforme informações, os policiais realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam o veículo e solicitaram a documentação do condutor, de 48 anos. Enquanto realizavam vistoria no caminhão, encontraram um compartimento oculto, conhecido como “mocó”, no assoalho do semirreboque.

No interior foram localizadas as centenas de aparelhos celulares das mais diversas marcas. Aos militares, o homem contou que levaria a carga até a cidade de Maringá (PR), onde receberia R$ 9 mil pelo transporte.

O homem foi preso e encaminhado para delegacia de Ponta Porã, assim como o veículo e a mercadoria avaliada em R$ 627 mil.

