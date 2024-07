Carro pega fogo em cruzamaneto no meio do trânsito após possível curto-circuito

Na manhã desta quinta-feira(11), por volta das 11h30, um carro foi visto pegando fogo no entre a Rua João Gonçalves de Oliveira e a Avenida Jary Mercante na cidade de Três Lagoas, a 325km de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e agentes de trânsito estiveram no local para guiar o trânsito e permitir que o trabalho das equipes de emergência fossem realizados.

De acordo com o Jornal Hoje Mais, testemunhas relataram que o carro primeiramente começou a soltar fumaça e depois o motorista parou o veículo na esquina e pessoas ao redor tentaram ajudar jogando terra sobre o carro, mas o fogo não foi contido e se espalhou rapidamente.

Após isso, o motorista saiu do carro e foi em busca de ajuda. A suspeita é de que tenha ocorrido um possível curto-circuito na parte elétrica do veículo como a causa do incêndio.

Investigações e resultados da perícia ainda estão realizados.

Vídeo: Jornal Hoje Mais

