Polícia encontra caminhonete transitando em Campo Grande lotada de droga

Homem de 24 anos foi preso, nesse domingo (21), no bairro Universitário, em Campo Grande, após ser flagrado dirigindo uma caminhonete carregada com 850 kg de maconha.

Conforme informações, equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) receberam denúncia de que um veículo transitava pela cidade transportando a carga do entorpecente.

Os policiais saíram em busca do automóvel, conseguindo localizar a Chevrolet Blazer, de cor verde, uma das ruas do bairro. O motorista foi abordado e, quando os agentes vistoriaram o veículo, encontraram as centenas de tablete contendo a droga.

O homem contou que pegou o veículo em Ponta Porã e o deixaria próximo ao pontilhão da Avenida Três Barras. A droga foi apreendida e o rapaz preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

