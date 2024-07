Sesc Lageado prorroga inscrições para os Clubes do Sesc Lab MS

Estão abertas as inscrições para os Clubes do Sec Lab MS, laboratório de criatividade, na unidade Sesc Lageado. Este projeto visa proporcionar aos jovens da comunidade um espaço de aprendizado, desenvolvimento técnico e criativo nas áreas de Arte Digital, Vídeo e Áudio.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 24 de julho, e as atividades têm início previsto para o dia 07 de agosto de 2024 e podem ser feitas aqui.

Os Clubes do Sesc Lab MS são uma iniciativa pioneira, voltada para jovens com idades entre 15 e 23 anos. Eles terão a oportunidade de explorar suas paixões e habilidades em um ambiente colaborativo e inovador, oferecendo um caminho para que os jovens possam se preparar para um futuro profissional promissor nas áreas de arte e tecnologia.

Benefícios para os jovens

Desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas: Os clubes oferecem oficinas práticas e workshops com profissionais experientes, permitindo que os jovens adquiram conhecimentos em desenho e pintura digital, modelagem 3D, sound design e produção audiovisual.

Networking e colaboração: Os participantes terão a chance de trabalhar em equipe, compartilhar ideias e colaborar em projetos que envolvem diversas plataformas e mídias. Isso não só amplia suas redes de contatos, mas também fortalece habilidades de trabalho em equipe e comunicação.

Projetos com impacto social e cultural: Os clubes desenvolverão projetos que atendem às demandas e interesses do Sesc MS, contribuindo para ações sociais e culturais relevantes. Exemplos incluem a criação de campanhas de conscientização e material gráfico para eventos culturais.

Impacto na sustentabilidade e economia criativa

Os Clubes de Criatividade estão alinhados com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados à educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), e redução das desigualdades (ODS 10).

Ao capacitar jovens com habilidades técnicas e criativas, o Sesc MS está contribuindo para uma educação inclusiva e equitativa, preparando-os para o mercado de trabalho e promovendo o crescimento econômico sustentável.

O Sesc MS reconhece a importância da economia criativa como motor de desenvolvimento econômico e social. Os Clubes são uma parte fundamental dessa estratégia, proporcionando aos jovens as ferramentas e conhecimentos necessários para se tornarem protagonistas nesse setor.

Com foco em inovação e criatividade, os clubes irão nutrir talentos locais, fomentar novas ideias e contribuir para uma cena artística vibrante em Mato Grosso do Sul.

Estrutura do Sesc Lab MS

O Sesc Lab MS, localizado na unidade Sesc Lageado, é um espaço dedicado à educação e cultura, equipado com tecnologia de ponta e recursos especializados para diversas atividades criativas.

A estrutura inclui estúdio de gravação, laboratórios com computadores de última geração com softwares de design, edição de vídeo e áudio; equipamentos audiovisuais como câmeras, microfones, e iluminação profissional para produção audiovisual.

Estas ferramentas e a infraestrutura moderna do Sesc Lab MS garantem que os jovens tenham à disposição tudo o que precisam para desenvolver seus projetos e habilidades.

Com informações do Sesc

