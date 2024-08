Operação Sentinela prende homem por série de furtos em Ladário e Corumbá

Na tarde desta quinta-feira, (28) a Operação “Sentinela” prendeu um homem identificado como J.M.S., de 38 anos por uma série nas cidades de Ladário e Corumbá. A ação envolveu equipes das Delegacias dos dois municípios e contou com o apoio da Polícia Militar.

A operação teve início após a comunicação de um roubo registrado no dia 25 de agosto, quando dois homens armados invadiram um estabelecimento comercial, rendendo uma funcionária e um cliente, sob ameaça de arma de fogo, exigindo celulares e dinheiro. No mesmo dia, outros quatro roubos com o mesmo modo de agir foram registrados.

De acordo com o relato das vítimas e testemunhas, um veículo de cor prata teria dado apoio aos criminosos. Com base nas informações obtidas, a Polícia Civil montou uma força-tarefa para identificar e localizar os autores dos crimes.

Foram analisadas imagens de câmeras de segurança, coletados depoimentos e feito reconhecimento fotográfico, pelas vítimas. As investigações apontaram como um dos autores, J.M.S., indivíduo violento e que já possuía passagens por homicídio.

Ele foi localizado na casa dele e em seguida foi preso e conduzido à Delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e apurar toda a dinâmica dos crimes.

Confira o vídeo abaixo:

A Polícia Civil deixa o disque-denúncia que pode ser feito por este número: (67) 3226-1090, com garantia de sigilo.

Leia Mais