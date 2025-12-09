Polícia encontra 16 galos feridos e prende homem suspeito por rinha em Chapadão do Sul

O SIG (Setor de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Chapadão do Sul, identificou um local usado para rinha de galos, nessa segunda-feira (8). O local foi encontrado após receber diversas denúncias sobre criação irregular e prática de maus-tratos. No total, foram apreendidos 16 animais machucados.

Segundo informações da polícia, no último domingo (7), teria ocorrido uma rinha com movimentação de apostas. A partir dessas informações, a equipe iniciou diligências e conseguiu localizar o endereço onde os animais eram mantidos.

No dia seguinte, ao chegarem ao local, os investigadores encontraram 16 galos, todos com ferimentos compatíveis com maus-tratos. O responsável pela residência recebeu voz de prisão. A atividade ilegal funcionava a menos de 100 metros de um quartel da Polícia Militar.

A Perícia Técnica foi acionada para registrar a situação e confirmar os indícios de crime.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos, e os animais passaram por apreensão formal. Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas.

