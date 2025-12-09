Com fortuna em joias, família do traficante ‘Peixão’ é presa tentando fugir do país pela BR-262 na Capital

A mulher, os três filhos e um sobrinho do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o ‘Peixão’, de 38 anos, — chefe do TCP (Terceiro Comando Puro) e um dos criminosos mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro — foram presos nessa segunda-feira (8), enquanto seguiam para a Bolívia. A abordagem aconteceu na BR-262, em Campo Grande.

Por volta das 12h, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas pela Polícia Civil do RJ para abordar dois veículos que seguiam de Campo Grande com destino a Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O traficante estaria acompanhado da família e fugindo para o país vizinho.

Com o grupo, os agentes apreenderam uma fortuna em joias, muitas delas com marcas da quadrilha que controla o chamado Complexo de Israel, formado pelos bairros de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cordovil, Cidade Alta e parte de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

Um grosso cordão de ouro trazia uma estrela de Davi logo acima do medalhão, com a inscrição “Israel Defense Force”.

Durante a fiscalização, os motoristas disseram ter sido contratados por um conhecido, que mora na Bolívia, para realizarem o transporte dos passageiros do Rio até Corumbá.

Eles contaram ter ido de avião até a capital fluminense, onde pernoitaram e seguiram para o Mato Grosso do Sul.

Os condutores transportavam a esposa, os filhos e um sobrinho do traficante, mas Peixão não foi encontrado.

Segundo a PRF, o grupo foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e organização criminosa.

O caso foi registrado na Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Com informações do portal g1

