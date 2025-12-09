Estado divulga gabarito preliminar de prova para professores temporários; recuso vai até amanhã

O governo de Mato Grosso do Sul publicou o gabarito preliminar da prova escrita do Processo Seletivo Simplificado, para formar um banco de professores para contratação temporária na Rede Estadual de Ensino. As respostas estão na edição desta terça-feira (9), do Diário Oficial, bem como as regras para contestação.

A publicação ainda informa que candidatos que discordarem de alguma resposta têm um curto intervalo para recorrer: das 9h desta terça-feira (9) até 23h59 de quarta-feira (10), por meio do site do Instituto Avalia.

Conforme a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a SED (Secretaria de Estado de Educação), o recurso deve ser apresentado por questão, com justificativas claras, fundamentação adequada e referência bibliográfica.

Vale destacar que os recursos não suspendem o processo seletivo e não alteram o cronograma das próximas etapas. As decisões serão divulgadas de forma coletiva em um novo edital, sem respostas individualizadas.

Após o julgamento dos recursos, será publicado o gabarito oficial definitivo, que servirá de base para a correção final das provas.

