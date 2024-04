Loja de roupas é alvo de criminosos que causam prejuízo de R$ 35 mil em Campo Grande

Na madrugada desta terça-feira (23), uma loja de roupas masculinas localizada na Rua Albert Sabin, no Bairro Taveirópolis, em Campo Grande, foi alvo de criminosos que causaram um prejuízo estimado em R$ 35 mil. Os suspeitos utilizaram um carro para destruir a fachada do estabelecimento, derrubando a porta de Blindex e a grade de proteção. Após acessarem o interior da loja, eles furtaram mercadorias avaliadas em R$ 20 mil.

Conforme informações preliminares, o proprietário da loja foi informado pelo sistema de segurança da empresa por volta das 1h53 da madrugada, quando o alarme do estabelecimento disparou. Ao chegar no local, o empresário se deparou com a destruição causada pelo impacto do veículo.

O empresário disse me entrevista ao site Campo Grande News que tomou a decisão de instalar um sistema de segurança na loja após outros casos na região, como o ocorrido em uma loja de cosméticos próxima, onde bandidos usaram um caminhão para invadir o estabelecimento. No entanto, mesmo com as câmeras de segurança instaladas, a ação dos criminosos não foi registrada devido a um problema com o cartão de memória.

Para tentar identificar os suspeitos, será necessário solicitar imagens de monitoramento de estabelecimentos vizinhos. Na entrevista o empresário revelou ainda que a loja possui seguro, porém o prejuízo total é estimado em R$ 35 mil, sendo R$ 15 mil para o conserto da fachada danificada e R$ 20 mil referentes às roupas furtadas.

Ainda conforme informações preliminares, durante a madrugada, equipes da Polícia Civil e perícia estiveram no local, porém, até o momento, os suspeitos e o carro usado na ação não foram identificados.

A empresa EMIVE, responsável pela segurança do local, e o suporte técnico informou, também em entrevista ao site Campo Grande News, que um técnico do setor de sinistros será enviado à loja para verificar se houve problema na câmera, no cartão de memória ou se realmente o equipamento estava sem o dispositivo que registra as imagens. Além disso, foi assegurado que o seguro será acionado e todo suporte necessário será oferecido ao cliente para minimizar os danos causados pelo ocorrido.

