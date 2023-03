Filha cria vakinha para auxiliar mãe acamada há 7 anos

A vida da família Souza Marçal mudou repentinamente há 7 anos quando a matriarca, Salvadora Delgado de Souza Santos, aos 40 anos após uma cirurgia para tratar um aneurisma cerebral, perdeu todos os movimentos e desde então está acamada, se alimentando, via uma sonda e respira por traqueostomia.

Sua filha Janaina Marçal a trouxe de Jardim, afinal na Capital há mais recursos, mas precisou parar e se dedicar exclusivamente a sua mãe e para manter a casa e acaba trabalhando com vendas autônomas como produtos da Mary Kay, porque ela precisa estar à disposição da mãe. Mas não tem sido o suficiente e elas precisam de ajuda.

Janaina explicou sobre o dia-a-dia e o porque, criou a vakinha para auxilia-las, neste momento. “Ela faz uso de fraldas, dietas especiais, ela precisa de cadeira nova e cama nova. No momento estamos sem recursos para todas as despesas, eu trabalho com a Mary kay vendendo produtos, não trabalho fora . Precisamos de ajuda para ajudar ela é ter uma vida melhor.”contou a filha.

Interessados em ajudar podem doar, qualquer valor através do link: https://www.vakinha.com.br/3579606