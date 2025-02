Polícias Civil e Militar desmantelam ponto de tráfico de drogas em Aral Moreira

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar resultou no desmantelamento de um ponto de tráfico de drogas no Centro de Aral Moreira, município distante a 375 quilômetros de Campo Grande, na última quinta-feira (30). A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, munições, dinheiro, bens de luxo e um veículo suspeito de ser utilizado para o transporte de drogas.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncias sobre movimentação suspeita em uma residência. Com apoio de imagens aéreas captadas por drone, a polícia constatou intensa circulação de pessoas no local e mobilizou uma equipe para a abordagem. Dentro do imóvel, os agentes encontraram uma jovem acompanhada de sua filha de apenas um ano. Segundo seu depoimento, ela estava na casa alugada por um suposto traficante.

Durante a busca, foram apreendidos 800 gramas de cocaína embaladas a vácuo, 450 gramas de pasta base, 150 gramas de cocaína fracionada em 102 papelotes, 37 gramas de maconha divididos em envelopes e cigarros, 36 munições de calibre .380 e 4 de calibre .762, uma balança de precisão, embalagens e um aparelho de empacotamento a vácuo, R$ 162,00 em dinheiro, dois celulares, joias e um caderno de contabilidade com nomes de usuários e valores devidos, bens de luxo, como um videogame PlayStation 5, televisões e uma bolsa de couro, um veículo Fiat Strada Volcano 2024/2025, suspeito de ser usado para transporte de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a operação teve um novo desdobramento quando a polícia recebeu uma denúncia sobre uma bolsa com drogas deixada em um lava-jato da cidade. Imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar suspeitos envolvidos no esquema. A bolsa, encontrada ao lado de um trator, continha uma grande quantidade de cocaína e pasta base.

A jovem apreendida informou que o ponto de tráfico era operado por um grupo de quatro pessoas, que haviam saído do imóvel para se encontrar com um suposto comparsa no bairro Ipê. No entanto, ela não soube fornecer mais detalhes sobre o indivíduo. Durante a operação, um homem que chegou ao local para comprar drogas foi abordado e arrolado como testemunha. Ele confirmou que frequentava a residência para adquirir entorpecentes.

A jovem, por ser menor de idade, foi ouvida na presença de uma profissional especializada, conforme determina a legislação. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, e as investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos.

A polícia destacou que a operação representa um grande golpe contra o tráfico de drogas na região. As autoridades reforçam a importância das denúncias anônimas e pedem que a população continue colaborando com informações que possam auxiliar no combate ao crime organizado.

