Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) deflagrou, nesta segunda-feira (3), a Operação Facilem Vitam (“vida fácil”, em latim), com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Campo Grande. A ação teve como foco o cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão em diversos bairros da capital sul-mato-grossense.

De acordo com a Polícia Civil, a ação visa desarticular uma rede criminosa envolvida com o tráfico de entorpecentes. Como a investigação está em andamento mais informações serão divulgadas ao longo do dia. Viaturas policiais foram vistas em diversos pontos da cidade, incluindo os bairros Aero Rancho, Centenário, Guanandi, Los Angeles e Portal Caiobá.

Enquanto as ações eram executadas, familiares e advogados dos alvos se reuniram na sede da delegacia, no bairro Tiradentes, aguardando informações sobre os procedimentos. Os advogados afirmaram não ter acesso a documentos detalhando as prisões e buscas. As famílias dos investigados optaram por não se manifestar publicamente.

Reforço no combate ao tráfico

A operação Facilem Vitam ocorre em meio a uma intensificação das ações da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na Capital. Na última quinta-feira (30), uma ação na Vila Nhanhá, região conhecida pelo forte domínio de traficantes, resultou na prisão de nove pessoas e na morte de um suspeito durante confronto com a polícia.

O delegado Hoffman D’Ávila, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), destacou que as forças de segurança manterão uma presença constante nos bairros considerados críticos. “O combate ao tráfico de drogas é essencial para a redução de outros crimes, como roubos e furtos. Continuaremos firmes nesse trabalho para devolver a segurança à população”, declarou.

As investigações seguem em andamento, e a polícia deve divulgar novas informações sobre os resultados da operação nos próximos dias.

