Polícia descobre que investigado com mais de 37 passagens tinha outra identidade

A polícia de Três Lagoas descobriu durante investigação de uma ocorrência de prisão em flagrante ocorrida em 26 de novembro de 2024 que o homem de 46 anos foi preso sob identidade falsa.

O homem já era conhecido dos meios policiais pela pratica de vários furtos qualificados, o suspeiuto possui 37 passagens policiais, registradas com o nome de P.C.R (46), nome que se identificava nas ocorrências que esteve envolvido.

Durnate as invesigações quando foi realizado o confronto de digitais, por motivo de suspeita quanto à verdadeira identidade do homem, foi constatada a fraude.

Ele na verdade foi identificado como R.M.M e será instaurado um Inquérito Policial para fazer o indiciamento do investigado por vários crimes de falsidade ideológica, que possui pena máxima é de 5 anos, sem contar com a somatória de penas dos vários crimes idênticos cometidos, caso ele seja condenado.

