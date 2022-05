Polícia desarticula esquema de venda de drogas em hotel na Capital

Na noite de ontem (19), por volta das 16h, em um hotel no centro de Campo Grande, a polícia realizaou uma prisão em flagrante de três indivíduos, com idades de 25, 35 e 52 anos, por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação foi feita pela Polícia Civil do Mato Grosso do SUL, por intermédio da Denar (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico). A apreensão ocorreu com parte da Operação Ômega, em caráter permanente da Denar. Foram apreendidos 4 porções de cocaína, com peso de 80g, 1 porção de maconha, com peso de 176 kg, balança de precisão, dinheiro e um veículo.

Segundo informações, a polícia recebeu denúncias anônimas contra o hotel, que fica na região central, e que o proprietário seria o responsável pela distribuição das drogas, atuando junto com comparsas que moravam e trabalhavam no hotel. O dono foi detido juntamente com o veículo, que estava escondendo uma pedra bruta de pasta-base. Na casa do proprietário ainda foi localizada uma porção de maconha.

Os comparsas forma presos no hotel, com uma balança de precisão e 2 porções de pasta-base. Uma usuária recebeu de um dos autores uma pedra-base como pagamento por um programa sexual e também foi levada para a delegacia para prestar depoimento. O trio será apresentado em audiência de custódia hoje de manhã.

Com informações da PM MS.

Veja mais:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.