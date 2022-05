Acidente grave entre carretas na BR-163 deixa um morto

Na manhã dessa sexta-feira (20) um acidente entre duas carretas causou uma morte e deixou pessoas presas nas ferragens. A colisão aconteceu na altura do munícipio de Ribas do Rio Pardo entre a cidade de Água Clara.

No km da BR-262, as duas carretas bateram frontalmente. Uma pessoa morreu no local e uma vítima ficou encarcerada na cabine do caminhão. Outro ocupante saiu ileso. O acidente aconteceu próximo a entrada para o Assentamento Mutum.

A Polícia Rodoviária Federal está organizando o trânsito para a remoção dos veículos e da vítima. O trecho está interditado para veículos pesados, carros pequenos e motocicletas estão seguindo a rota por um desvio através de uma propriedade rural.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e as vítimas envolvidas não foram identificadas.

