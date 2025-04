Polícia de Três Lagoas prende três pessoas em operação contra tráfico de drogas na Vila Haro

Ação policial realizada na tarde desta quinta-feira (03) , pela 3ª DP de Três Lagoas, com o apoio da Polícia Militar, culminou na prisão de três indivíduos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação foi desencadeada após denúncias anônimas sobre uma intensa movimentação suspeita em uma residência localizada na rua João Silva, no bairro Vila Haro, relacionada ao comércio de entorpecentes.

Durante a investigação, os policiais observaram a chegada constante de usuários ao local. Os indivíduos entravam rapidamente na residência, recebiam drogas e saíam logo em seguida. Em uma abordagem, dois homens foram encontrados com pedras de crack logo após saírem do imóvel. Eles confirmaram que haviam adquirido a droga no local.

Minutos depois, outro suspeito foi surpreendido saindo da casa em uma motocicleta, carregando uma porção de crack já fracionada e pronta para distribuição, caracterizando um serviço de “disk entrega” de entorpecentes.

Ao entrarem no imóvel, os policiais localizaram mais dois indivíduos manipulando drogas com a ajuda de uma balança de precisão. No total, foram apreendidos cerca de 20 gramas de crack, quantidade suficiente para ser dividida em aproximadamente 100 porções para venda, além de 64,7 gramas de maconha, R$ 105,45 em dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos de origem desconhecida.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.