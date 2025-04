Novas tarifas dos Estados Unidos sobre ovos importados podem afetar exportações do Brasil

Medida anunciada por Donald Trump pode encarecer suprimentos e afetar produtores brasileiros

As novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem afetar a importação de ovos do Brasil, da Turquia e da Coreia do Sul. A medida pode impactar a cadeia de suprimentos norte-americana e elevar os preços dos ovos processados, mesmo em um momento de queda nos valores após recordes históricos.

A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, afirmou em entrevista que as tarifas sobre os ovos importados são uma possibilidade e que negociações com os países afetados estão em andamento. Segundo a Casa Branca, os ovos vindos do Brasil e da Turquia poderão ser taxados em 10%, enquanto os da Coreia do Sul sofrerão uma tarifa de 26%.

Com o surto de gripe aviária nos EUA, que levou à morte de cerca de 170 milhões de aves desde 2022, o país aumentou significativamente as importações de ovos para suprir a demanda. Dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostram que, entre janeiro e fevereiro deste ano, os EUA importaram mais de 1,6 milhão de dúzias de ovos, sendo a maioria da Turquia. No entanto, as novas tarifas podem tornar esse processo mais oneroso e inviabilizar parte das compras internacionais.

Greg Tyler, CEO do USA Poultry & Egg Export Council, alertou que o custo adicional pode ser repassado aos consumidores norte-americanos, afetando o preço dos ovos processados. “Você verá aumentos nos preços dos ovos processados aqui nos Estados Unidos”, afirmou.

Impacto para o Brasil

O governo brasileiro está avaliando sua resposta às tarifas impostas pelos EUA, considerando os efeitos que a medida pode ter sobre os produtores nacionais. Para o setor, a nova tarifa pode reduzir as exportações e trazer incertezas ao mercado.

Hélio Bordon, proprietário do Centro do Ovo, na Capital sul-mato-grossense, destacou que o aumento no custo da exportação, somado a outros fatores sazonais, como o período de quaresma, pode elevar os preços no Brasil. “E os donos de avícola estão desesperados porque, se for acrescentar ainda esse custo aí em cima, vai ficar bem caro”, afirmou.

Além disso, ele destacou que os consumidores brasileiros estão cada vez mais atentos à procedência e à qualidade dos ovos, principalmente em um momento de alta de preços. “A diferença, principalmente hoje, é para quem busca vida saudável. Os ovos são a primeira opção por serem um produto de ótima qualidade para consumo e com bom custo-benefício”, afirmou.

Consequências para o mercado global

Com a instabilidade causada pela gripe aviária e pelas novas tarifas, os mercados internacionais também podem sofrer impactos. A Turquia, um dos principais fornecedores de ovos para os EUA neste ano, também enfrenta um surto da doença, o que pode comprometer ainda mais a oferta global.

Nos EUA, a demanda mais fraca e a estabilização dos casos de gripe aviária ajudaram a reduzir os preços dos ovos, mas o setor ainda enfrenta desafios. “Não vou sentar aqui e dizer: ‘Ah, tudo vai ficar perfeito e os preços vão cair amanhã’, porque este é um momento incerto”, disse a secretária de Agricultura, Brooke Rollins.

A decisão dos EUA de impor tarifas aos ovos importados pode, portanto, criar um efeito dominó no mercado global, pressionando os produtores brasileiros e aumentando os preços tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.