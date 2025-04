Três Lagoas sedia 1ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Karatê neste sábado (5)

Neste sábado (5), Três Lagoas será palco da 1ª etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Karatê, com a participação de 18 clubes de 11 cidades do Estado. A competição, organizada pela Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer), reunirá 800 atletas e membros das comissões técnicas.

Segundo a Rádio Caçula, a expectativa é que mais de mil pessoas acompanhem as disputas no Ginásio Esportivo Cacilda Acre Rocha, que ocorrerão ao longo de todo o dia. O evento contará com entrada gratuita e terá início às 8h, com encerramento previsto para o final da tarde. O ginásio está localizado na Rua Manoel de Oliveira Gomes, no Bairro Santos Dumont.

“Essa competição vai movimentar a cidade. Estaremos recebendo delegações de várias partes do Estado, além de seus familiares e apoiadores. Convidamos toda a população para prestigiar esse grande evento”, afirmou o secretário de Esportes de Três Lagoas, Walter Dias.