Policia de SP localiza maconha em veículo furtado em MS

Mais de 600 quilos de maconha, foram apreendidos em um veículo abandonado furtado no Estado de Mato Grosso do Sul, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na cidade de Martinópolis, localizada no oeste paulista. O condutor do automóvel não foi localizado pelos policiais militares rodoviários (PMR-SP).

De acordo com a TV Fronteira (afiliada da Rede Globo de Presidente Prudente), o veículo transitava pela SP-425, quando recebeu sinais de parada pelos policiais. A ordem de parar o veículo, não foi obedecida, iniciando a fuga em alta velocidade pela rodovia. Quilômetros a frente, o condutor do veículo, abandonou o carro em um matagal, continuando a fuga a pé pelo canavial às margens da rodovia. Até o momento não foi localizado.

Em vistoria no interior do automóvel, foram localizados mais de 673 quilos de maconha. Em checagem no sistema, foi constatado que o automóvel tinha registro de furto em Campo Grande (MS).

De acordo com o G1, o delegado Renato Pinheiro, da Polícia Civil, disse que o motorista será localizado. Nós acionamos a perícia técnica para que seja feita a coleta de digital ou de outro material biológico dentro do carro que possa auxiliar nas investigações”, explicou o delegado ao portal.

O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia do município paulista.