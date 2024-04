Polícia cumpre três mandados e prende um por tráfico de drogas em Dourados

A Polícia Civil, informou por meio de nota que, na manhã de segunda-feira (22), cumpriu três mandados de prisão contra dois homens e uma mulher e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas, na região da esplanada, em Dourados, região sum do Estado.

Conforme informações divulgadas pela polícia, os dois homens, que são irmãos, tinham envolvimento com o tráfico de drogas e com crimes patrimoniais e estavam escondidos em uma residência na região central da cidade. Já a mulher tinha um mandado de prisão, também por envolvimento com o comércio de entorpecentes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após uma série de diligências investigativas, a equipe ainda realizou a prisão em flagrante de um quarto indivíduo por tráfico de drogas na região do Bairro Esplanada. Os policiais haviam identificado uma residência como sendo um ponto de armazenamento de drogas e conseguiram efetuar a prisão do morador, um homem de 28 anos, que foi localizado na posse de quatro tabletes de maconha.

Todos os detidos foram conduzidos à 2ªDP/Dourados para os procedimentos e, posteriormente, foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil.

