INSS começa a pagar primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas

A quarta-feira (24) começou com uma boa notícia para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que começarão a receber a primeira parcela do 13º salário.

A parcela será paga aos mais de 33 milhões de segurados, até o dia 8 de maio, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Para consultar o calendário de pagamento e o extrato com os valores a receber, basta acessar o aplicativo ou site do INSS.

Caso o segurado não tenha acesso à internet, basta entrar em contato com o INSS pelo telefone 135 e informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Com informações da Agência Brasil.

