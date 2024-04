MIS-MS exibe o filme Dragon Ball Super – Broly em homenagem a Akira Toriyama

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, exibe o filme Dragon Ball Super – Broly, na próxima sexta-feira (5 de abril), às 19h.

A iniciativa é uma homenagem a Akira Toriyama, um dos maiores difusores de anime no mundo ocidental, autor de obras icônicas como Dr. Slamp e Dragon Ball. Ele trabalhou por 40 anos como mangaká, profissão de cartunista ou quadrinista, e exerceu grande influência na cultura pop mundial. Ele faleceu recentemente aos 69 anos.

Depois do filme haverá um debate que traz a temática da interferência dos estúdios na vida dos personagens do anime. Broly é um personagem que foi tratado ao longo dos anos 90 como vilão, ganhando vários filmes “OVAs” (Original Vídeo Animation), uma espécie de “Spin Off”, principalmente por interesse do estúdio na “vendagem” do personagem como vilão.

A partir de 2018, Broly passa por uma nova abordagem, graças à consagração de Toriyama, que passa a ter uma maior liberdade criativa. O personagem ganha novas nuances de personalidade e é dado um novo rumo à sua história.

O CineClube Casa do Kame é um cineclube formado por entusiastas de anime e cultura nerd e oferece exibições quinzenais de filmes sobre esse assunto. A iniciativa é uma maneira de mostrar diferentes percursos criativos e aborda temas sensíveis como a interferência dos grandes estúdios no desenvolvimento dos mangás e animes, bem como a rotina de trabalho exaustiva desses criadores.

Sinopse do filme

Seis esferas do dragão são roubadas do laboratório de Bulma pelo ressuscitado Freeza. Enquanto isso, tropas do exército dele encontram Paragus e Broly nos confins do universo e os trazem até o tirano. Surpreendido pelo alto nível de batalha de Broly, Freeza vai até um local gélido da Terra no qual a última esfera é detectada. Goku e Vegeta vão até lá o mais rápido possível para recuperar as esferas do dragão e enfrentar Freeza e o formidável Broly.

Com informações da Fundação de Cultura de MS

