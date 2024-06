Polícia Civil recaptura evadido do sistema penal em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), recapturou na última sexta-feira (14), um homem de 35 anos, evadido do sistema prisional, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o GARRAS, que tem a atribuição de realizar diligências que ofereçam maior probabilidade de enfrentamento ou risco aos policiais durante sua execução, tem se empenhando com o objetivo de levantar informações sobre mandados de prisão em aberto pela prática de crimes graves, como roubo e outros crimes violentos análogos.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, investigações revelaram que o homem é autor de diversos crimes, incluindo roubo e posse de arma de fogo, estava evadido do sistema penal. Assim, após realização de diversas diligências, a equipe conseguiu localizar o foragido no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O homem foi conduzido para a sede do Garras, para os procedimentos de praxe.

