Festival Bonito CineSur será realizado em julho e já tem filmes selecionados

Produções de vários países da América do Sul estarão reunidas na segunda edição do Festival de Cinema Sul-Americano – Bonito CineSur, realizada de 19 a 27 de julho em Bonito, município conhecido pelo turismo e, que compõe importante rota cultural no Estado, onde abriga festivais ligados a música, dança e literatura.

O festival busca se consolidar como espaço de encontro e integração do audiovisual sul-americano, a fim de apresentar as cinematografias da América do Sul, com seus melhores filmes, e reunir profissionais de todos os países do continente. O Centro de Convenções do município e o CMU (Centro de Múltiplo Uso) serão palco do evento, com programação especialmente voltada para as crianças e jovens de Bonito.

Haverá palestras, oficinas e debate das obras selecionadas, promovendo o encontro de produtores e produtoras, diretores e diretoras, atores e atrizes, estudantes e professores, para discussão e reflexão sobre a indústria do cinema e do audiovisual, além do seu potencial econômico no continente.

Durante o lançamento do festival, a organizadora do evento, Andréia Freire, destacou a importância de integrar o próprio município no evento, para que ele não seja apenas sede. “Também já firmamos uma parceria com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, para colocar um ônibus na rota Marambaia/Centro, para trazer as crianças, adolescentes e quem mais quiser acompanhar a programação do Festival, visando a inclusão dos bairros e da comunidade no evento, porque o evento tem que ser de Bonito também, não apenas em Bonito”.

Também durante o lançamento, o prefeito expressou a importância do audiovisual para toda uma população, como atividade que desperta a curiosidade. “As pessoas têm o desejo de conhecer os locais onde seus filmes, séries, novelas favoritas foram gravadas; a novela Pantanal foi um grande exemplo disso, colocando os olhos do Brasil no nossa região e atraindo muitos visitantes e realizar um festival em nossa cidade, incluindo diversos países da América do Sul, reunindo produtores, atores, enfim, formadores de opinião do audiovisual em nossa cidade, é algo muito grande e devemos aproveitar”.

Cinema Sul-americano

Participam do festival filmes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A programação conta com mostras competitivas do cinema sul-americano de curtas e longas (realizados entre 2023 e 2024), mostra paralela do cinema infantojuvenil sul-americano, mostras competitivas de longas e curtas de temática ambiental, mostra competitiva com filmes realizados entre os anos de 2021 e 2024, premiações, rodadas de discussões, oficinas de roteiro, produção executiva, assistência de direção e desenvolvimento de projeto cinematográfico, além do Cine música.

Um dos realizadores do evento é a Aacic (Associação Amigos do Cinema e da Cultura), entidade privada e sem fins lucrativos, que desde 2007 desenvolve projetos culturais, educacionais e de formação, como os projetos Cinesurdo; Vídeo Índio Brasil; A Escola no Cinema; Diálogos Contemporâneos; Circuito Popular de Cinema do Ceará; Cinema nas Escolas; e Festival da Juventude.

Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito tem como diretor Nilson Rodrigues, produtor dos filmes “O Outro Lado do Paraíso”, de André Ristum (2014), e “O Pastor e o Guerrilheiro”, de José Eduardo Belmonte (2023). Foi diretor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (1995, 1997, 1998 e 2011) e do Festival Internacional de Cinema de Brasília – Brazilian International Film Festival (2012 a 2017).

O Bonito CineSur tem como curadores da Mostra de Longas Sul-Americanos: José Geraldo Couto, Andréa Cals e Marcela Lordy; da Mostra de Curtas Sul-Americanos: Jade Rainho, Belchior Cabral e Luis Guilherme Moreira Batista; da Mostra de Longas e Curtas de Cinema Ambiental: Elis Regina Nogueira; e da Mostra de Filmes Sul-Mato-Grossenses: Marcos Pierry.

Em 2023, o Bonito CineSur exibiu 45 filmes, de 12 países. A atriz Dira Paes foi a apresentadora oficial, e também atuou como divulgadora das exibições na imprensa e em suas redes sociais. Com participação de 26 instituições públicas e privadas, o festival também fomentou a economia criativa local, com a contratação de profissionais de produção, equipamentos técnicos e de inúmeros serviços de hotéis, restaurantes e transportes terrestres e aéreos.

Selecionados e Premiação

O festival anunciou os 30 filmes selecionados para as mostras competitivas, que concorrem a premiações que somam R$ 50 mil. Os selecionados concorrem a prêmios a partir de 7.500 e o Troféu Pantanal.

Conheça abaixo os filmes selecionados para as cinco mostras competitivas:

CURTAS-METRAGENS SUL-AMERICANOS

– Camino Al Cielo, de Miguel Vargas (ficção/Colômbia)

– La Asistente, de Pierre Plano (ficção/Peru)

– Crescer es Matar a Tu Madre, de Nika Ardito (ficção/Argentina)

– Cuarto de Hora, de Nemo Arancibia (ficção/Chile)

– Ayer Será Igual que Manãna, de Omar Arteaga (ficção/Venezuela)

– A Noite Todos os Gatos São Pardos, de Matheus Moura (ficção/Brasil)

CURTAS-METRAGENS AMBIENTAIS

– Bauxita, de Thamara Pereira (Brasil)

– No Están Solos, de Andrea Osorio (Paraguai)

– Warmis: Guardianas del Agua, de Paola Gabriela Quispe Quispe (Bolívia)

– La Cadena, de Kerly Meneses Guerrero (Equador)

– Where Are You From?, de Juan Cristiani (Uruguai)

– A Menina e o Mar, de Gabriel Mellin (Brasil)

LONGAS-METRAGENS SUL-AMERICANOS

– Neirud, de Fernanda Faya (documentário/Brasil)

– Luiz Melodia – No Coração do Brasil, de Alessandra Dorgan (documentário/Brasil)

– Tarkarí de Chivo, de Daniel Yegres e Francisco Denis (ficção/Venezuela)

– Las Preñadas, de Pedro Wallace (ficção/Argentina/Brasil)

– A Outra Forma, de Felipe Guzmán Ramírez (ficção/Colômbia/Brasil)

– Las Fieras, de Juan Flores (ficção/Argentina)

LONGAS-METRAGENS AMBIENTAIS

– Sekhdese, de Graciela Guarani, Alice Gouveia (Brasil)

– Los de Abajo, de Alejandro Quiroga (Bolívia)

– La Ilusion de la Abundancia, de Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietaert (Colômbia)

– Somos y Seremos Mar, de Malena Blanco (Argentina)

– Allpamanada, de Tawna Collective (Equador)

– Tupungato, de Rafael Pease (Chile)

FILMES SUL-MATO-GROSSENSES

– O Formoso, de Roberto Leite

– A Voz de Guadakan, de Joel Pizzini

– Rotas Monçoeiras – A História de Um Rio e Seu Povo, de Cid Nogueira e Silas Ismael

– Ninguém lhe Estenderá a Mão, de Deivison Pedrê

– In Útero, de Paulo Alvarenga Isidorio

– As Quatro Estações da Juventude, de Essi Rafael

Serviço:

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito será realizado de 19 a 27 de julho de 2024 em três espaços: Centro de Convenções, Câmara Municipal e Centro de Múltiplo Uso (CMU). É possível acompanhar o projeto pelo site bonitocinesur.com.br/2024 e pelas redes sociais: instagram.com/bonitocinesur, facebook.com/bonitocinesur e youtube.com/aacic.

Por Carolina Rampi

