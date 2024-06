Homem é preso após atirar em esposa e tentar fugir no bairro Coophavila 

Na noite de sexta-feira (14), um homem de 44 anos foi preso após deixar sua esposa, de 42 anos, com um tiro na cabeça no Centro Regional de Saúde (CRS) do Bairro Coophavila 2, em Campo Grande, e tentar fugir. O suspeito foi detido pela Polícia Militar (PM) na entrada da chácara onde o casal reside, na BR-060, e confessou ser o autor do disparo que feriu gravemente a vítima.

De acordo com informações preliminares, o homem relatou aos policiais que ele e sua esposa haviam ingerido bebidas alcoólicas em excesso, o que culminou em uma discussão acalorada. Durante a briga, ele pegou uma arma de fogo e, segundo sua versão, o disparo ocorreu acidentalmente durante uma luta entre os dois.

Testemunhas relataram informações desencontradas, mas indicaram que a vítima não recebeu socorro imediato. Vizinhos teriam ido até o sítio do casal para perguntar sobre a mulher, mas o marido alegou que ela havia saído. Pouco depois, o filho e a nora da vítima chegaram ao local e forçaram o homem a levar a esposa ao posto de saúde.

Na unidade de saúde, ainda consciente, a mulher conseguiu dizer que o marido foi o autor do disparo antes de perder a consciência e ser intubada. O homem deixou o local sob o pretexto de buscar documentos do casal, mas não retornou. Foi então surpreendido e preso pela PM ao voltar para a chácara.

Duas mulheres que conhecem a vítima disseram à reportagem que o suspeito se torna violento quando consome álcool. Relataram ainda que, cerca de um ano atrás, ele quebrou a perna da mulher durante uma briga, mas ela decidiu não denunciá-lo na ocasião.

A vítima chegou ao CRS por volta das 16h. A equipe médica acionou a Guarda Civil Metropolitana, que solicitou apoio da PM. Posteriormente, a mulher foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebe atendimento médico.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e o suspeito permanece detido à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: