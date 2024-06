Obra do viaduto que liga Parque dos Poderes ao Jardim Veraneio começa segunda-feira

A partir de segunda, dia 1º de julho, quem trafega pela região da Uniderp Agrárias onde será construído o Viaduto Jardim Veraneio deve ficar atento aos desvios causados pela obra.

As alternativas de quem trafega pela avenida Desembargador Leão Neto do Carmo (trecho que passa em frente a AABB) no sentido do Parque dos Poderes em direção a Uniderp Agrárias será desviado para as ruas Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira e Rua Rio Claro, que inclusive, recebeu um semáforo novo no cruzamento com a BR-163, para garantir a segurança de motoristas e pedestres que acessam o desvio.

Informações e dúvidas sobre a obra estão disponíveis no site desenvolvido pela construtora www.jardimveraneio.com.br e pelo Whatsapp (67) 92001-9510.

Confira no mapa abaixo a rota de desvio que passa a operar a partir do dia 1º de julho: