Polícia Civil prende três condenados por estupro de vulnerável em Aquidauana

A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (5), três homens suspeitos do crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu nos municípios que integram a Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana. Todos os suspeitos possuíam mandados de prisão em aberto.

Essa é uma ação da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), realizada ao longo do mês de maio. Integrante da Operação Caminhos Seguros 2025, a iniciativa tem como foco o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Dois dos suspeitos, de 83 e 46 anos, ambos com sentença definitiva transitada em julgado de 10 anos, foram localizados em Aquidauana. O terceiro, de 26 anos, com sentença definitiva de 11 anos, foi preso no distrito de Camisão.

Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Aquidauana, onde aguardam as providências legais cabíveis.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram