Funsat oferta 1.620 vagas de trabalho na terça-feira (06)

Com o pedido por mão de obra de 178 empresas de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) abre a sua intermediação da terça-feira (6) com 1.620 vagas. As seleções ativas são para 150 profissões diferentes, mas só disponíveis aos interessados com o cadastro em dia na Agência da pasta.

As ofertas são para analista administrativo (1 posto), atendente de farmácia (6 postos), auxiliar de almoxarifado (3 postos), auxiliar de faturamento (1 posto), auxiliar de limpeza (115 postos), carpinteiro (14 postos), cuidador de pessoas idosas e dependentes (1 posto), eletricista de manutenção industrial (1 posto), encanador (2 postos), faturista (1 posto), operador de caixa (137 postos), porteiro (2 postos), e ainda uma vaga de supervisor comercial.

Já, das 1.166 oportunidades de perfil aberto, que envolvem 59 atividades, destaque às buscas por assistente de vendas (1 posto), atendente de padaria (19 postos), barbeiro (3 postos), frentista (4 postos), operador de processo de produção (100 postos), repositor de supermercados (200 postos), servente de obras (38 postos), além de quatro vagas para vendedor interno. Neste caso, a seleção não exige experiência prévia para a contratação.

Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são seis anúncios. Lista que engloba captações de assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar de linha de produção (1) e a função de vendedor interno, com uma vaga.