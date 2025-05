Com R$ 33 milhões em aportes, Consórcio não apresentou dados financeiros à Agereg

Dando continuidade às oitivas da CPI (Comissão de Inquérito Parlamentar) do Transporte Público conduzida pela Câmara Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (5), os vereadores que formam a comissão ouviram, na condição de testemunha, o diretor-presidente da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), José Mário Antunes da Silva.

O objetivo foi entender de que forma a Agência está operando para fiscalizar o contrato com o Consórcio Guaicurus e cobrar melhorias para o transporte coletivo da Capital.

Um dos pontos mais debatidos durante a audiência foi a falta de transparência da concessionária em relação à prestação de contas e fluxo de caixa. Contratada desde 2012, a empresa nunca abriu seus dados financeiros, nem mesmo quando realizou solicitações de aporte para o município e para o Estado a fim de cobrir as despesas com o transporte de alunos das respectivas redes de ensino.

De acordo com José Mário, o Executivo Municipal repassa, anualmente, mais de R$ 19,5 milhões pela isenção tarifária dos alunos da REME (Rede Municipal de Ensino), enquanto o valor pago pelo governo de Mato Grosso do Sul pela locomoção dos seus alunos é de R$ 13,4 milhões, totalizando um montante de R$ 33 milhões, uma média de R$ 2,7 milhões por mês.

“Como eu assumi no início de janeiro, ainda estamos reestruturando a Agência que, realmente, estava com o Diretor-presidente da Agereg explicou sobre o serviço de fiscalização ao Consórcio Guaicurus quadro bastante defasado, especialmente na equipe técnica, que é o que precisamos para realizar o trabalho”, disse, revelando que, atualmente, há apenas quatro fiscais atuando não só para fiscalizar o contrato do consórcio, mas de todas as outras concessões que passam pela Agência de Campo Grande.

Reajuste servidores

Ainda ontem (5), a prefeita Adriane Lopes contou durante evento que os servidores podem ser beneficiados com um reajuste. O tema deverá ser pautado em discussão com os demais secretários para a sua posterior definição, a partir de um estudo técnico que apresente um cronograma.

Por Ana Clara Santos

