Homem é encontrado morto na BR-376 após passar o feriado com a família

Kaio Cesar Oliveira da Silva, 24 anos, foi encontrado na manhã de hoje (8), nas margens da BR-376, entre Dourados e Fátima do Sul. Conforme informações policiais, a vítima retornava para casa, após passar o feriado de 7 de setembro, com os familiares.

A Polícia Civil já iniciou a investigação para apurar as causas da morte de Kaio, que retornava para casa a pé, próximo ao distrito de Culturama. Uma das primeiras hipótese das investigações seria de atropelamento, mas não está descartada a possibilidade de homicídio, com o corpo sendo desovado na região.

Segundo Dourados News, a perícia técnica encontrou ferimentos graves na cabeça, mas aparentemente sem lesões pelo corpo. Na rodovia, não tinha sinais de frenagem.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionados para ajuda no resgate. A Polícia Civil investiga o caso.

