Polícia Civil prende suspeito de homicídio e desmantela ponto de tráfico em Corumbá

Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Civil deflagrou a Operação “Fim da Linha”, ação que resultou na prisão de cinco pessoas, incluindo o autor de um homicídio e envolvidos em um esquema de tráfico de drogas, no município de Corumbá.

A operação foi desencadeada após investigações sobre um homicídio ocorrido no último dia 05 de fevereiro, no bairro Cristo Redentor. Desde o momento do crime, equipes da Polícia Civil realizaram diligências, levantamentos e coleta de provas que permitiram identificar os responsáveis pelo assassinato e descobrir que o local do homicídio era utilizado como ponto de tráfico de drogas.

A ação policial teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, sendo deflagrada simultaneamente em três locais estratégicos. O primeiro alvo da operação foi uma residência onde várias pessoas estavam reunidas, algumas consumindo drogas. No local, os agentes apreenderam porções de cocaína, um celular com resquícios da substância e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Em seguida, a polícia se dirigiu à segunda residência, onde estava o principal alvo da operação: um homem de 37 anos, suspeito de ser o autor do homicídio. Ao perceber a chegada dos policiais, o homem tentou fugir pulando pela janela dos fundos, mas foi rapidamente capturado. Na mesma residência, foram detidos uma mulher de 26 anos e um homem de 24 anos, ambos autuados por tráfico de drogas e associação criminosa.

O terceiro alvo foi um estabelecimento comercial que, de acordo com a investigação, funcionava como ponto de venda de entorpecentes. No local, os policiais flagraram vários usuários consumindo cocaína e, após interrogatório, alguns confirmaram que estavam ali para adquirir drogas. Dois homens, de 41 e 38 anos, foram identificados como responsáveis pela comercialização, e, durante as buscas, a polícia encontrou 74 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas, além de dinheiro em espécie, caracterizando indícios do tráfico.

Ao todo, a Operação “Fim da Linha” resultou na prisão de cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, todos envolvidos em crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio. Durante a operação, foram apreendidos sete celulares, 78 porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.