Criança sofre queimaduras no rosto após galão de álcool explodir em marmoraria

Na tarde do último sábado(08), um menino de 11 anos sofreu queimaduras no rosto queimado após uma galão de álcool explodir em uma marmoria na cidade de Anaurilândia.

A criança estava acompanhada do tio que trabalha no local localizado na Vila Januário. O acidente aconteceu depois do tio ter jogado álcool em uma pedra de mármore e ateado fogo e na tentativa de aumentar o fogo, ele teria pegado o galão de álcool. Porém, o objeto explodiu e as chamas atingiram a criança que estava próximo dele.

O menino foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus na cidade. Depois ele acabou tendo que ser transferido para um hospital em Campo Grande devido a gravidade das chamas.

