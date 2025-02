Após quase 20 anos, Capital registra primeiro caso de dengue tipo 3

Nesta segunda-feira(10), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), confirmou o primeiro caso de dengue tipo 3 registrado em Campo Grande. Este é o primeiro caso deste sorotipo no município em quase duas décadas.

A paciente é uma mulher de 35 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de janeiro. O quadro clínico não apresentou evolução e a paciente teve uma boa recuperação, não necessitando de internação.

A confirmação do caso reacende um alerta para a população para a prevenção e urgência de seguir as orientações de saúde, como evitar o descarte de lixo em terrenos baldios e adotar medidas preventivas.

Vale lembrar que o último registro de circulação do sorotipo 3 da dengue na Capital ocorreu em 2007, o que significa que grande parte da população, especialmente os mais jovens, nunca teve contato com este vírus.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca que este é um cenário preocupante, pois muitas pessoas podem estar expostas ao vírus. “Por isso, é crucial seguir todas as orientações que estamos passando. Tire pelo menos 10 minutos do seu dia para limpar o seu quintal”.

Ação da População é Essencial

A SESAU pede a colaboração da população para evitar o aumento de casos da doença. O combate à dengue depende de atitudes individuais. A recomendação é clara: evitar água parada, manter os quintais limpos e não descartar lixo em terrenos baldios.

“A dengue não escolhe vítima. O mosquito se prolifera onde há condições para isso. Se cada um fizer a sua parte, podemos evitar novos casos e proteger a população”, destaca a secretária.

Vacinação

Além das medidas de prevenção diárias, a vacinação é uma das formas mais eficazes de proteção contra a dengue. Campo Grande disponibiliza o imunizante para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), mas a adesão ainda está abaixo do esperado.

Dos 61 mil jovens nessa faixa etária no município, apenas 20 mil tomaram a primeira dose, e apenas 8 mil completaram o esquema vacinal.

“A vacina é extremamente segura e protege contra os quatro sorotipos da dengue. No entanto, é essencial tomar as duas doses, com intervalo de três meses, para garantir a imunidade completa. E mesmo que o intervalo tenha ultrapassado os três meses, a pessoa pode procurar a unidade de saúde e completar o esquema vacinal”, reforça a secretária.

