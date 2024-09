Polícia Civil prende suspeito de furto e recupera objetos em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Ivinhema prendeu em flagrante, na segunda-feira (09), um homem de 26 anos, por furto qualificado. Ele é acusado de ter entrado em uma casa e levado alguns objetos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor arrombou uma janela, entrou na casa e furtou um notebook, um botijão de gás e outros utensílios domésticos. Assim que a Polícia Civil foi comunicada, iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar, localizar e prender o autor em flagrante.

Os objetos furtados foram localizados e apreendidos, para serem restituídos à vítima. O autor do crime foi conduzido para a delegacia, tendo confessado o delito.

