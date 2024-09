Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Eleitor ausente

Cabos eleitorais encarregados de levar a campanha para as ruas têm reclamado do desinteresse do eleitor pelo processo eleitoral em Campo Grande. Faltando menos de um mês para o primeiro turno, não se consegue ver a movimentação de anos anteriores e quando indagadas muitas pessoas declaram abertamente que não pretendem comparecer às sessões no dia 6 de outubro, preferindo até mesmo pagar a multa do que exercer o que todos consideram como dever cívico.

O desânimo é maior ainda quando se trata da eleição proporcional, até mesmo quem vai comparecer para votar no candidato majoritário, admite abertamente que não pretende votar para ninguém a vereador. O início da propaganda eleitoral não foi suficiente para criar um clima e nem mesmo nas redes sociais não aconteceu o acirramento de ânimo o que por um lado é bom, pois não se instalou um clima de troca de acusações, mas, por outro lado, está surgindo uma desconfiança de que pode se registar uma abstenção recorde.

Média das pesquisas

Rose Modesto (União Brasil) segue na frente na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Fazendo uma média das pesquisas, ela está na faixa entre 30 e 33%, seguida pelo tucano Beto Pereira, de 15 e 18%, e Adriane Lopes (PP), com 14 e 17%.

2026

Muito embora haja uma convicção de que o processo eleitoral de 2026 só começará a se delinear após as eleições municipais, além de Eduardo Riedel que tentará a reeleição, há uma escassez de nomes tanto da esquerda quanto à direita para entrar na disputa contra o atual governador.

Estrelas nacionais

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, deve puxar a fila das lideranças nacionais que visitarão Campo Grande para apoiar os candidatos de seus partidos. Ciro deve participar na próxima quarta-feira de um ato da prefeita Adriane Lopes que tenta se reeleger.

Reforma administrativa

Mesmo procurando não caracterizar com uma reforma, é bem possível que o governador Eduardo Riedel venha a trocar secretários para estabelecer um equilíbrio de forças após o resultado eleitoral. As mudanças devem acontecer gradativamente e não de uma só vez.

Votos válidos

A medida em que se aproxima o dia da votação aumenta a preocupação dos candidatos majoritários com o voto válido, pois dependendo da situação, ele pode ser determinante para que a eleição acabe no primeiro ou no segundo turno, mas este é um fator que só pode ser constatado na apuração.

Efeito federal

Entre os tucanos, a reeleição do vereador Professor Juari é dada como certa, mas ele pode nem assumir, pois em caso de vitória de Beto Pereira para prefeito, ele, como primeiro suplente, vai assumir a vaga como deputado federal.

Meninos eu vi

Durante discurso realizado em Jaraguari, o Senador Rachid Saldanha Derzi estava sendo literalmente perseguido por um eleitor que insistia em pedir dinheiro para ele. Percebendo que o cidadão cheirava álcool, o senador acabou atendendo ao eleitor, mas impôs a condição de que ele não bebesse mais e acabou sendo surpreendido pelo homem que disse que, se não pudesse beber, não queria o dinheiro. Rachid deu o dinheiro e um assessor ficou curioso e perguntou por que o senador deu dinheiro.

– Foi pela convicção dele.

Frase

“Segurança pública é inteligência, investimento e integração”

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

