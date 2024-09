Brasil enfrenta Paraguai em busca de segunda vitória nas Eliminatórias da Copa nesta terça-feira

Ainda sob desconfiança da torcida, a seleção brasileira vai a Assunção em busca de sua segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira (10), às 20h30 (horário de MS), no estádio Defensores del Chaco. A partida é válida pela oitava rodada das eliminatórias.

Após uma vitória magra contra o Equador por 1 a 0 na última sexta-feira, o Brasil busca apresentar um desempenho mais convincente. Apesar do resultado positivo, o desempenho da equipe comandada por Dorival Júnior não satisfez as expectativas dos torcedores. A seleção tenta consolidar sua posição entre os classificados diretos para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Para o confronto desta noite, a provável escalação do Brasil inclui Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na defesa; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; e Rodrygo, Endrick e Vini Júnior no ataque.

O Paraguai, comandado por Gustavo Alfaro, deve entrar em campo com Gatito Fernández no gol; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Júnior Alonso na defesa; Damián Bobadilla, Mathías Villasanti e Diego Gómez no meio-campo; e Miguel Almirón, Julio Enciso e Isidro Pitta no ataque.

Além de Paraguai x Brasil, a rodada desta terça-feira contará com outras partidas importantes: Colômbia enfrenta a Argentina, Chile joga contra a Bolívia, Equador mede forças com o Peru e Venezuela recebe o Uruguai.

Na classificação geral, a Argentina lidera com 18 pontos, seguida por Uruguai (14 pontos) e Colômbia (13 pontos). O Brasil ocupa a quarta posição com 10 pontos, seguido por Venezuela (9 pontos) e Equador (8 pontos). O Paraguai, adversário de hoje, está na sétima posição com 6 pontos, mesma pontuação da Bolívia, enquanto Chile (5 pontos) e Peru (3 pontos) completam a tabela.

Os seis primeiros colocados ao final das eliminatórias garantirão vaga direta para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado disputará uma repescagem para tentar a classificação. O novo formato da competição contará com 48 seleções, ampliando as chances de classificação para as equipes sul-americanas.

Após o confronto contra o Paraguai, o Brasil terá pela frente o Chile, em partida fora de casa, e o Peru, em Brasília, válidas pela 9ª e 10ª rodadas das eliminatórias, respectivamente, ambos previstos para outubro. A equipe de Dorival Júnior busca acumular pontos importantes para se firmar entre os líderes da competição e garantir a classificação antecipada para o Mundial de 2026.

Com a pressão por melhores resultados e desempenhos, o Brasil entra em campo nesta terça-feira com a missão de reconquistar a confiança da torcida e dar um passo firme rumo à Copa do Mundo.

Com informações da Agência Brasil

