Polícia Civil prende suspeito de dezenas de furtos e fecha ponto de tráfico em Porto Murtinho

Na tarde da última segunda-feira (31), um homem de 35 anos foi presao em flagrante por diversos furtos de fios na cidade Porto Murtinho.

O suspeito é amplamente conhecido na região por sua extensa ficha criminal, foi detido logo após furtar aproximadamente R$ 3.000,00 de uma conveniência.

Durante a abordagem, foram recuperados parte do dinheiro furtado e apreendidas drogas em posse do autor. Na operação, as equipes ainda prenderam um traficante que havia vendido pedras de crack ao suspeito.

A operação foi realizada entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho e a Polícia Militar.

