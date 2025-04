Polícia prende integrante de facção criminosa em Campo Grande após operação interestadual

Homem era alvo da Operação “Dama do Tráfico”, que investiga grupo suspeito de movimentar milhões com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Um dos principais integrantes de uma facção criminosa do Amapá foi preso na manhã desta terça-feira (1º) em Campo Grande (MS). A captura foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) do Amapá.

O homem, que estava em uma residência na Vila Piratininga, era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da Operação “Dama do Tráfico”. A ofensiva foi deflagrada em 25 de março pela Polícia Civil do Amapá para desmantelar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o grupo movimentava cerca de R$2,5 milhões a cada semestre. Para ocultar os valores ilícitos, os suspeitos utilizavam técnicas sofisticadas, incluindo a abertura de empresas de fachada, contas bancárias em nome de terceiros e o método conhecido como “smurfing”, que fragmenta grandes quantias em diversas transações menores para dificultar o rastreamento.

Com a prisão desta terça-feira, o número de detidos na operação chega a cinco. A ação policial se estende pelos estados do Amapá, Pará e Mato Grosso do Sul.

