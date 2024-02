Polícia Civil prende suspeito carregando televisão furtada em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículo), prendeu um jovem, de 22 anos, flagrado carregando uma televisão furtada pelas ruas do bairro Portal Caiobá, na tarde de segunda-feira (5), em Campo Grande.

Segundo as autoridades, houve imediatamente a suspeita de ter acontecido um furto de residência pela região. Durante a abordagem, os policiais encontraram também um aparelho celular, dois jogos de copos de cozinha, um jogo de xícaras e um fone de ouvido de criança com o suspeito.

Ao ser questionado, o rapaz apresentou uma versão contraditória sobre onde pegou e para onde levava tais bens, acabando por confessar que praticou o furto, indicando a residência da vítima.

No local do furto, a equipe da DEFURV constatou que o indivíduo destruiu a concertina do muro e o escalou para adentrar no imóvel. A perícia foi acionada para materializar a qualificadora do furto.

Os bens subtraídos foram apreendidos e entregues à vítima. Denúncias para a DEFURV podem ser encaminhadas para o número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).