MS é uma das apostas para PSDB voltar a crescer no país

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB esteve em Campo Grande reunido com filiados e lideranças partidárias da legenda para discutir estratégias para as eleições municipais de 2024. Por ser um estado onde o PSDB tem o Governo do Estado e integrantes que compõem a executiva nacional, no caso, o ex-governador Reinaldo Azambuja, tesoureiro geral do PSDB, Mato Grosso do Sul, tem papel de destaque na missão do atual presidente nacional de devolver ao partido o protagonismo perdido nas últimas eleições.

“Não podemos cometer os mesmos erros (eleições passadas) e, é por isso que nós, estamos trabalhando desde já. Acredito muito que a gente consegue fazer as coisas com muito trabalho, a gente vence com muito trabalho, com planejamento. Aprendi a trabalhar de forma planejada, o Reinaldo tem essa mesma característica e muitos que aqui estão e com uma certa dose de pragmatismo e de habilidade, para gente poder definir onde quer chegar. Nós chegamos a um ponto com uma bancada pequena de deputados federais e, qual a estratégia nossa? Ter pelo menos 1 deputado federal por estado na próxima eleição. Nos estados onde a gente vá lançar candidatos ao governo, imagino que poderemos lançar em 10 estados, a gente fará mais deputados, então dá para pensar em voltar a ter uma bancada de pelo menos 40 deputados federais e, isso passa pelas eleições municipais. Agora, o que estou dizendo aqui não é achismo, não é intuição. É planejar, fazer, estruturar o partido em cada estado pensando nos objetivos que a gente tem”, declarou Perillo.

Segundo o presidente, para alcançar o objetivo de devolver o protagonismo nacional para o partido, o primeiro passo é a eleição municipal. Esse é motivo da vinda de Perillo ao estado, fortalecer as candidaturas municipais.

“Vamos agora fazer o Brasil todo, discutindo com cada seção do partido, o que fazer nas capitais, o que fazer nas cidades mais importantes, nas pequenas, enfim, nas Câmaras, essa é a estratégia mais importante. Qual é o pensamento nosso? Ter entre 8 e 12 candidatos a prefeitura de capitais. E, não acho difícil, se a gente for mapear, a gente já tem um número de oito ou nove, praticamente, definidos. Com esse roteiro, esse giro que a gente fará, a ideia é que a gente tenha mais alguns, chegando ai, quem sabe, a 12 candidatos e aliando com outras forças nos estados onde nós não teremos candidatos. Eleger também mais vereadores. Sinto que há uma procura, pelo PSDB. Sinto que as pessoas querem ver o PSDB de novo, não só como protagonista, mas também, como partido que emite opiniões, que dá ideias, se posiciona. Vamos nos posicionar sobre as coisas, estamos nos posicionando”, pontuou.

A vinda do presidente nacional do partido, também reforça a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito de Campo Grande nas eleições de 2024. Após ouvir do presidente estadual, Reinaldo Azambuja, que o PSDB-MS não tem “plano B”, para as eleições municipais em Campo Grande e que as pesquisas nesse momento, que colocam Beto Pereira nas últimas posições não significam nada, o presidente nacional disse: “As pessoas precisam de menos conversa mole e efetividade nas entregas. Voltando ao Beto Pereira, que é o nosso pré-candidato, eu também sou um exemplo de pesquisa. Em 98, eu tinha 3%, meu adversário 80% e em 88 dias, a gente ganhou a eleição. Eu não tenho dúvidas de que, não só pelas qualitativas, mas também pelas entregas e tudo que o PSDB fez e faz aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que o Beto tem uma chance extraordinariamente, grande.” declarou Marconi Perillo.

O presidente do PSDB nacional já passou pelos estados de: São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás. Após visitar o estado, Perillo segue para o Mato Grosso e nordeste.

Eleições 2026

Perillo pontuou durante a coletiva como um dos erros do PSDB, não ter tido candidatura própria para presidente nas últimas eleições e adiantou que em 2026 terá como candidato Eduardo Leite (PSDB). “Temos que pensar em ter candidato a presidente, teremos! Temos hoje uma joia, que é o governador do Rio Grande do Sul (Eduardo Leite), um homem preparado, culto, inteligente, faz um belo governo. Um governo que privatiza, um governo que entrega, um governo que faz ajuste, muito de acordo com o que é a nossa prática no PSDB”, disse.